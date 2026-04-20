ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ರಾಮಮಂದಿರ ಸಮೀಪದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು ₹2.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ತವರಾದ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಲಾಕ್ ಮುರಿದಿತ್ತು. 50.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 52 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ₹33 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>