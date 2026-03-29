5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 19 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದ ಕಳ್ಳರು 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 19 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ₹ 14 ಸಾವಿರ ನಗದು ದೋಚಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಭೋಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಐಕೂರ ಹಣ, ಒಡವೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದಂಪತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿ ಲಾಕರ್ ಮುರಿದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗಿನ ನತ್ತು, ಅಂದಾಜು 9 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ, 6 ತೊಲದ ಲಿಂಗದಕಾಯಿ, 4 ತೊಲದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನು ಹಾಗೂ ₹ 14 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಐಕೂರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ₹10 ಸಾವಿರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟನೂರಿನ ಶಿವರಾಜ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ₹10,100 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಬಾಬು ಅಲಿಯಾಸ್ ಉಮೇಶ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>