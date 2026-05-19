ಕಲಬುರಗಿ | ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ ₹5.46 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗೃಹಿಣಿ!

ಕಲಬುರಗಿ: ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ವುಳ್ಳ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5.46 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ರೆಹಮತ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಹಾದಿಯಾ ನಿಕತ್ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.

'ನನ್ನ ಪತಿ ಸೌದಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೇ 6ರಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹2.48 ಲಕ್ಷ, ₹1.08 ಲಕ್ಷ, ₹1.40 ಲಕ್ಷ, ₹50 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹5.46 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತವಾದ ಬಗೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾದಿಯಾ ನಿಕತ್ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಖಾಜಾಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿರುವ ಖಾಜಾಪಾಷಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಆತ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಸವ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆದರ್ಶ್ (22) ಎಂಬಾತ ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹ್ಮದಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರದ ರಿಯಾಸತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಖಾಜಾಪಾಷಾ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಖಾಜಾಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮೇ 10ರಂದೇ ರಾತ್ರಿ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಿಯಾಸತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಸಮೀಪ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಖಾಜಾಪಾಷಾ ಮತ್ತು ರೆಹಾನ್ ಎಂಬಾತನ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಖಾಜಾಪಾಷಾ ಗಾಯ ಗೊಂಡು ಜಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ.

4 ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳುರ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ, ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ ಚಂದು ಚವ್ಹಾಣ (33) ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ ಅಬ್ದುಲ್ (65) ಬಂಧಿತರು.

ಆರೋಪಿಗಳು ಮೇ 17ರಂದು ನಂದೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಆಕಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಗಡಿಪಾರು: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ