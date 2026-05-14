ಕಲಬುರಗಿ: ಗೋವು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ; ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದ ಆಳಂದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಚೌಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಏಳು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖುರೇಶಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಆಳಂದ ಸಂತೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಮಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮಿಜಗುರಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ವಾಹನವು ಶಫೀಕ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ' ಎಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸ್ವಾದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>