‘ಭಾರತದ ಆತ್ಮಗೌರವ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಭಾರತದ ಆತ್ಮಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಜಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಭಾರತ ಕೆಲವರ ಭಾರತವಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಭಾರತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಓದಿದವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶ, ಅಧಿಕಾರ, ಪದವಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಋಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ,'ಮಹಾತ್ಮರು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರವಾಗಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ದೇವರೂ ಸಮಾನತೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನತೆ ತಂದಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಜಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮದಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲುಂಬಿನಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ಭಂತೆ ನಾಗರತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಜನಾಥ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-34-1277261331</p>