ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಗೇಸುದರಾಜ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ಅವರ 622ನೇ ಉರುಸ್ ಶರೀಫ್ ಅಂಗವಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜಹರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಯ್ಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಶಾಹ್ ತುಖಿಯುಲ್ಲಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಶಾಹ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಅಕೀಬ್ ಹುಸೈನಿ, ಮೀರ್ ರೌಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾನ್ವಾಡಾ-ಎ-ಬಂದಾನವಾಜ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಸಿತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಖುಸ್ರೋ ಜಹಾಗೀರದಾರ್, ಮಜ್ಹರ್ ಹುಸೇನ್, ಸಜ್ಜಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಮನಿಯಾಲ್, ಮಜೀದ್ ದಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಲಮಾ, ಮಶಾಯಿಖ್, ಮುರೀದೀನ್, ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಸಂದಲ್: ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜರ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ 3ರಂದು ಸಂಜೆ ನಗರದ ಮೆಹಬೂಬ್–ಎ–ಗುಲ್ಶನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನ) ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ಸಂದಲ್ (ಗಂಧದ) ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಅಜ್ಮೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ದರ್ಗಾ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಕವ್ವಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-34-1624739279