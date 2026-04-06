‘ಹಸಿರುಕ್ರಾಂತಿ’ ಹರಿಕಾರನ ಗುಣಗಾನ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಒಂದೆಡೆ ಯುವಕರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಹಾರಾಡಿದ ಹಸಿರು ಧ್ವಜಗಳು, ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸರಣಿ ಪುಷ್ಪನಮನ. ಅನುರಣಿಸಿದ ‘ಬಾಬೂಜಿ’ ಸಾಧನೆಗಳ ಗುಣಗಾನ...</p>.<p>ಮಾಜಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಕಂಡು ಬಂದ ನೋಟವಿದು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ಎದುರಿನ ‘ಬಾಬೂಜಿ’ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಶುರುವಾಗಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಾಗಿತು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ‘ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ’ಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಬೂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ‘ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ತೀವ್ರತರ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಹಸಿರುಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹನೀಯ ಅವರು’ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಬೂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬೂಜಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು’: ‘ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು’ ಎಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಂಗ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದ ಬಾಬೂಜಿ ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೀವನ ಹುಡುಗಾಟವಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ. ಬದುಕು ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೆವರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಗೈ, ತೋಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಬೂಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾಮ್ ನಾಟೀಕರ, ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್, ಸತೀಶ ಅಳೋಳ್ಳಿ, ರಾಜು ವಾಡೇಕರ್, ಮಹೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಶರಥ ಕಲಗುರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-34-1072735398</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>