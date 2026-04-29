ಬಿಸಿಲು: ಜನ-–ಜಾನುವಾರು ಹೈರಾಣ

ಜೇವರ್ಗಿ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೈರಾಣಾಗಿವೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರವಟಿಗೆ, ಎಳನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನ ಝಳಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ, ಬೆವರಿಳಿದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾದ ಹಂಚಿನಂತಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಸವಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಳಲುವ ಜನ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಳನೀರು, ಲಿಂಬು ಶರಬತ್, ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊದಲಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ₹200-₹450 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ ₹40 -₹60 ಇದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಎದುರು, ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಭೂತಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ, ಬಸ್ ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನರು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು ಮಾರಾಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಫ್ರೀಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಸಿದ್ದು ನಾಯಕ ಬಿರಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಎಸಿ, ಕೂಲರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಕೂಲರ್ಗಳ ದರಗಳು ದುಪ್ಪಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ