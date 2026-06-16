ಕೈಲಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಆರೋಪ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶಹಾ ಬಜಾರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೈಲಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಳದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದಂತಿದ್ದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ಪೈಪ್ ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್. ವಾಣಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-34-1665553649</p>