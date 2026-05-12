ಕಲಬುರಗಿ: ಹೆಚ್ಚಿದ ‘ಪೂರ್ಣ, ತಗ್ಗಿದ ‘ಶೂನ್ಯ’ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಏಳೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ 'ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ' ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಯಾಣ'ದ ಒಟ್ಟು 381 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 59 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 329 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿವೆ.

2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, 2 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ 26 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರ್ಣ (ಶೇ100ರಷ್ಟು) ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಚೇತರಿಕೆ. ಇದು 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ'ಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ 'ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳಚುತ್ತಿರುವ ಧ್ಯೋತಕ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು 'ಮಿಷನ್ 40+' ಯೋಜನೆ, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಬೋಧನೆ, ಸುಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತಾ ತಂತ್ರಗಳು, 'ಅರಿವು–ಗುರು' ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ, ಶಾಲಾವಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮೂರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಹಳೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಫಲ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.

ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 144 ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 66 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, 25 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 53 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ 'ಪೂರ್ಣ' ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೀ 12 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದವು.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 134 ಶಾಲೆಗಳೂ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ 78 ಸರ್ಕಾರಿ, 5 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 51 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ರಾಯಚೂರಿನ 9 ಶಾಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದವು.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 38 ಸರ್ಕಾರಿ, 14 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 63 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 115 ಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ 'ಪೂರ್ಣ' ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಸರ್ಕಾರಿ, 5 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 43 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 113 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ಸಲ 15 ಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 51 ಸರ್ಕಾರಿ, 3 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 43 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 97 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ 93 ಶಾಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 40 ಸರ್ಕಾರಿ, 5 ಅನುದಾನಿತ, 46 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 91 ಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಲ 43 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 75 ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸಲ ಶೇ100ರ