ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಕಮಲಾಪುರ: ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೆರೆಗಿಳಿದ ಇಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟವಾದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟವಾದ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸೋಮನಾಥ ಹೇಮಲಾ ರಾಠೋಡ್ (60), ಜಗದೀಶ ಟೀಕು ಜಾಧವ್ (60) ಮೃತರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾಶಿನಾಥ ಜಾಧವ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಪಟವಾದ ತಾಂಡಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಲೆಗೆ ಮೀನು ಬಿದ್ದಿವೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸೋಮನಾಥ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲೆ ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾಶಿನಾಥ ನೀರಿಂದ ಹೋರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಏ 14 ರಂದು ಸೋಮನಾಥ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಏ. 15 ರಂದು ಜಗದೀಶ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಮಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>