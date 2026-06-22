ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ದಾಳಿಗೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ

<p>ಕಮಲಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರವಿಚಂದ್ರ, ಮಹಾದೇವಿ, ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ನಿತೀನ್ ಗಾಯಗೊಂಡವರು.</p>.<p>ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಎಗರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು–ಮಹಿಳೆಯರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭೀತಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೂಡಲೇ ಮಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಓಂಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಾರುದ್ರ ಕಲಕುಟಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-31-686114048</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>