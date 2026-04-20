ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಕಡಿತ: ಖಂಡನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಧನಸಹಾಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದವೀಧರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡಯ್ಯ ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3ಲಕ್ಷ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿ ರುವುದು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತೆರೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಧನಸಹಾಯವು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೈಜ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೈಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೂಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಸೈದಪ್ಪ ಚೌಡಾಪುರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ, ಚೇತನ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>