<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸವ ಕೊರಳ್ಳಿ ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 27ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 170ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ 31, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯೋಗ 126, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ 391, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 392 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಮ್ರನ್ ಬಾನು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 35ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ 74, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ 92, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 92, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 559ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಪಿತ್– ವೆಟರ್ನರಿ 60, ನರ್ಸಿಂಗ್ 60, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 91, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 156, ಅಗ್ರಿ 246, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1311.</p>.<p>ನವೀನ ಮಿಟೆಕರ್– ವೆಟರ್ನರಿ 64, ನರ್ಸಿಂಗ್ 64, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 79, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 210, ಅಗ್ರಿ 322, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2027.</p>.<p>ಅರ್ಣವ ನಾಗಲೀಕರ– ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 121, ವೆಟರ್ನರಿ 124, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 125, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 195, ಅಗ್ರಿ 198, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1523.</p>.<p>ರೋಹಿತ್– ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 141, ವೆಟರ್ನರಿ 153, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 154, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 180, ಅಗ್ರಿ 334, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1743.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಚ್ಚಿ– ವೆಟರ್ನರಿ 167, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 168, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 314, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 564, ಅಗ್ರಿ 1318, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5070.</p>.<p>ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ– ವೆಟರ್ನರಿ 188, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 189, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 287, ಅಗ್ರಿ 296, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 344, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1626.</p>.<p>ಪಿ.ಮನೋಜಕುಮಾರ– ವೆಟ ರ್ನರಿ 246, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 247, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 286, ಅಗ್ರಿ 291, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 444, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1667.</p>.<p>ಭೂಮಿಕಾ–ಅಗ್ರಿ 292, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ 293, ವೆಟರ್ನರಿ 294, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ 295, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 354, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1625.</p>.<p>ಹರ್ಷವರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಡಿ– ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 310, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 751, ಅಗ್ರಿ 1938, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 9453, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 11176, ನರ್ಸಿಂಗ್ 11211.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ– ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 352, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1951.</p>.<p>ಗೌತಮ್– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 466, ಅಗ್ರಿ 493, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 793, ನರ್ಸಿಂಗ್ 796, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1311, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2661.</p>.<p>ಸಹನಾ ಸಿ.ಹಳ್ಳಿ– ಅಗ್ರಿ 162, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 468, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 805, ನರ್ಸಿಂಗ್ 808, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1146, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1276.</p>.<p>ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ– ಅಗ್ರಿ 365, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 471, ನರ್ಸಿಂಗ್ 472, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 610, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 640, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1715.</p>.<p>ರಾಕೇಶ ಪಾಟೀಲ– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 497, ಅಗ್ರಿ 704, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 952, ನರ್ಸಿಂಗ್ 955, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1527, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3552.</p>.<p>ಸಂದೇಶ್– ಅಗ್ರಿ 152, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 500, ನರ್ಸಿಂಗ್ 501, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 533, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 548, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 652.</p>.<p>ಶಶಿಕುಮಾರ– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 589, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 744, ನರ್ಸಿಂಗ್ 747, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1047, ಅಗ್ರಿ 1877, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5887.</p>.<p>ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 620, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 923, ನರ್ಸಿಂಗ್ 926, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1174, ಅಗ್ರಿ 1524, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4915.</p>.<p>ದಕ್ಷ ಲಾತೂರೆ– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 865, ಅಗ್ರಿ 990, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1159, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1163, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1583, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4008.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್. ಹೋಳಕುಂದಾ– ಅಗ್ರಿ 763, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 952, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1219, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1223, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1729, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2752.</p>.<p>ಯಶ್ ಸಿ.ಕಳಸ್ಕರ್– ಅಗ್ರಿ 892, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1089, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 3316, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 3603, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 4589, ನರ್ಸಿಂಗ್ 4600.</p>.<p>ಚಿನ್ಮಯ್– ಅಗ್ರಿ 615, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1131, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1135, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1247, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1740, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2516.</p>.<p>ಹರ್ಷ ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ– ಅಗ್ರಿ 1022, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1199, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1203, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1508, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1675, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3431.</p>.<p>ಸೈಯದ್ ಅಯಾನ್ ಅಹ್ಮದ್– ಅಗ್ರಿ 1121, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1318, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1402, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1406, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1941, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3177.</p>.<p>ಆಶೀಷ್ ಕಲ್ಲಾ– ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1346, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1350, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1563, ಅಗ್ರಿ 1789, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 1921, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4873.</p>.<p>ಅಥರ್ವ ಕೋರವಾರ– ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1437, ಅಗ್ರಿ 1458, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1495, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1499, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 2137, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5223.</p>.<p>ರಾಕೇಶ್– ಅಗ್ರಿ 1446, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1514, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1836, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1841, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 2446, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4610.</p>.<p>ಮಾದೇಶ್– ಅಗ್ರಿ 1061, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1769, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 1982, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1987, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 2892, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3791.</p>.<p>ವೈಷ್ಣವಿ–ಅಗ್ರಿ 1009, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1879, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 2041, ನರ್ಸಿಂಗ್ 2046, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ 2737, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2971ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>6000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 95, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 121, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯೋಗದಲ್ಲಿ 122, ಬಿ.ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 128, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 133 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ, ಬದ್ಧತೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್. ದೇವರಕಲ್ ಅವರು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-1718227675</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a 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