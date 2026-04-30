ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮೇ 3, 4 ಹಾಗೂ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜರ 622ನೇ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ದರ್ಗಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಫೀಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೆಹಬೂಬ್–ಎ–ಗುಲ್ಶನ್ನಿಂದ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್) ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್, ಪಾಕೀಜಾ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಗಾ ಬಳಿಯ ಗ್ಯಾರಾ ಸೀಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ದರ್ಗಾ ಆವರಣ, ಖಾಜಾ ಬಜಾರ್, ಖಾಲಿ ಗುಂಬಜ್ ಮತ್ತು ಪಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು, ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಖಾಜಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು, ಜೇಬುಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಉರುಸ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದರ್ಗಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಡುವಣ ಸಮನ್ವಯ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ್, ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಡಿ.ಟಿ.ಪ್ರಭು, ಚೌಕ ಎಸಿಪಿ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ–1ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಕೀಲ್ ಅಂಗಡಿ, ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಗರ್, ಎಎಸ್ಐ ಸಿಕಂದರ್ ಖಾನ್, ಜನಾಬ್ ಸಫಾ ಅಲ್, ಸೈಯದ್ ಯದುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ, ಸೈಯದ್ ಶಾ ತಕಿವುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ, ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಜಾಕಿ ಹುಸೇನಿ, ಸೈಯದ್ ಬಖೇರ್ ಹುಸೇನಿ, ಸೈಯದ್ ಮುರ್ತಾಜಾ ಹುಸೇನಿ, ಸೈಯದ್ ಅಖೀಬ್ ಹುಸೇನಿ, ದರ್ಗಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ವಾಜಿದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>