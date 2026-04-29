ಕಲಬುರಗಿ: ಮೇ 3ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ 622ನೇ ಉರುಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು/ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ–1ರ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಾಯಾ ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಾಯಾ ಸೇಡಂ, ಕೊಡಂಗಲ್, ಕಲಬುರಗಿ–ತಾಂಡೂರು ವಾಯಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ–ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ–1ರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ (ಮೊ: 7760992113), ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ–4 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಮೊ:7022012103), ಚಿಂಚೋಳಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (7760992117), ಚಿತ್ತಾಪುರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (7760992119), ಕಾಳಗಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (7760992120) ಹಾಗೂ ಸೇಡಂ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (7760992466) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-34-579289165</p>