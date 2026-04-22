‘ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ ಉರುಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಮೇ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 622ನೇ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ (ರಹ್) ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಕುರಿತು ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೈನಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದರ್ಗಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರೈಲ್ವೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ದೃಢವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಅವರು, 'ಉರುಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರವೇ ಭಕ್ತರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಬೂಬ್ ಗುಲ್ಶನ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉರುಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮೆಹಬೂಬ್ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಂಡೂರಿನಿಂದ 20 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ 15 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕ ಫರಾಜ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ, ಉರುಸ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ ಉರುಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜಹರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಶಾ ತಖಿಯುಲ್ಲಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಮುರ್ತಝಾ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಆಕಿಬ್ ಹುಸೈನಿ, ಸಯ್ಯದ್ ನದೀಮುಲ್ಲಾ ಹುಸೈನಿ ಮತ್ತು ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಜಕಿ ಹುಸೈನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-34-874709462</p>