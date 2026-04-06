ಖಜೂರಿ; ಅಟಾಲೇ ಬಾಶಾ ಉರುಸ್ 9ರಿಂದ

ಆಳಂದ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಅಟಾಲೇ ಬಾಶಾ ಅವರ 137ನೇ ಉರುಸ್ ಏ.9ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ದರ್ಗಾದ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಊಂಟವಾಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದರ್ಗಾಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ. ಡಾ.ಸಂಜೀವನ ದೇಶಮುಖ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಏ.10ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖವ್ವಾಲಿ, ಗೀಗಿ ಪದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಉರುಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಊಂಟವಾಲೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-31-350590272