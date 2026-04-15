ಕಲಬುರಗಿ: ಹಳೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರು ನಿಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಳೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇಎಸ್ಐ ವಂತಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಪೂಜಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಂಚಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದವರು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ತಲಾ ₹ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 30 ಸಾವಿರ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಿ.ಸುಶೀಲಾ ಚಾಲಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಚಾಲಕರ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರಾದ ಅಂಬಾರಾಯ ಡಾಂಗೆ, ಇಸಾಕ್, ಶಾಂತಪ್ಪ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ರವಿ, ಪ್ರಭಾಕರ, ರಾಣೋಜಪ್ಪ, ಅಂಬರೀಷ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಸುಧಾಕರ, ಬಬಲು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-34-214300853</p>