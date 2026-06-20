ಕುಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ರೈಲು ರೋಕೊ ಚಳವಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ರೈಲು ರೋಕೊ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ ಪಿ.ಚವ್ಹಾಣ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಂಕರ ಎಲ್.ಚವ್ಹಾಣ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕುಲಾಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಲಿನ 30 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ–ಸೋಲಾಪುರ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಕೆಲವೇ ರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸಂಸದರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸೋಲಾಪುರ–ಗುಂತಕಲ್(71301), ವಿಜಯಪುರ–ಫಲಕನಾಮಾ (57659), ಕಲಬುರಗಿ–ಸೋಲಾಪುರ (57628) ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ದೌಂಡ್–ಕಲಬುರಗಿ (01425), ಕಲಬುರಗಿ–ದೌಂಡ್ (01426), ಸೋಲಾಪುರ–ಕಲಬುರಗಿ ಡೆಮೊ (01465), ಕಲಬುರಗಿ– ಸೋಲಾಪುರ ಡೆಮೊ(01466), ದೌಂಡ್–ಕಲಬುರಗಿ (01421), ಕಲಬುರಗಿ– ದೌಂಡ್ (01422) ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಲಾಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದಿಂದ ಔರಾದ್– ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆಳಂದ–ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೇವೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮರಾವ ಕುಲಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ನಾಮದೇವ, ಬಾಬುಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಸಂತೋಷ ಉಡಗಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಚವ್ಹಾಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-34-504773710</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>