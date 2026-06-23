<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ’ ಎಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಕುಂಚಾವರಂ ಸಿಎಚ್ಸಿಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರಿಲ್ಲ. ಭೂಗತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಅಂಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವ ರಾತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ 16’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಸಿಎಚ್ಸಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರ ಸಿಎಚ್ಸಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ಶಾದಿಪುರದ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ವಾ, ಗೋವರ್ಧನ, ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಎಎಂಒ ಡಾ.ಈಶ್ವರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಬೇನಜೀರ್ ಖಾನುಮ್, ಡಾ.ಆರ್ಷಿಯಾ, ಡಾ.ಸಂಜಯ ಜಾಪಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಜೈಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-31-1422990814</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>