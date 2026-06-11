ಕುಸನೂರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೊನಿ, ಪೂಜಾ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುಸನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಗೆದು 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುದ್ದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರಸ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಗುಂಡಿಗಳುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಹೇಗೋ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಂದೆಡೆ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆ ವೇಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎರವಾಗುವ ಅಫಘಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬೇಗನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಗೆದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಜನರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಲ್ಲದು.</p>.<p>ಮುದಗಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ತಿಲಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-34-656752463</p>