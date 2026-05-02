ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ: ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಂತಾ

ಕಲಬುರಗಿ: ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಅವರು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹110 ಪಗಾರ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ₹30 ಇತ್ತು. ಬರಬರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಾನೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಂದೂ ಬೆಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹21 ಸಾವಿರ ಪಗಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಸರ್ಕಾರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮೇ ದಿನವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಸಂವಿಧಾನದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 371 (ಜೆ) ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೆಡಿಕಲ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.

ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮರಾಯ ಕಂದಳ್ಳಿ, ದಲಿತ ಮಾದಿಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್, ಪ್ರವೀಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಗಂಗಾಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿಂಚನಸೂರ್, ಮನೀಷ್ ವೈಕುಂಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿ, ರಾಜು ಜಮಾದಾರ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.