ಲಂಬಾಣಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅವ್ಯವಹಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ: ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಲಂಬಾಣಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಂಜಾರಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಚವಾಣ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಉಮೇಶ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಳೆದ 17ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ 990 ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ತಮಗೆ ಆಪ್ತರಾದ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 147 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಘದ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೋಟಿಸ್ ಏಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಠೋಡ, ಲಂಬಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಪವಾರ ಚೇಂಗಟಾ, ವಕೀಲ ಚತ್ರು, ಬಾಬು ಪವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-34-1260114189</p>