ಕಲಬುರಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 442 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 414 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮತಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಐದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ 295 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಐ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ 114 ಮತಗಳಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕವು.</p>.<p>ಸವಿತಾ ಬಿ.ನಾಸಿ ಅವರು 173 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಂತಾ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ 148, ಜಗದೇವಿ 77 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗುಂಡಯ್ಯ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ 252 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾರುತಿ ಬೇಂದ್ರೆ 151 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪಾಂಡು ಎಲ್.ರಾಠೋಡ 246 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ದೇವಿದಾಸ 155 ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಗರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 266 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ 135 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಗವಂತರಾಯ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಲ್ವಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ಓಂಕಾರ, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-2002610012</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>