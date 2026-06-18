<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕನ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಐಸಿ ಎಫ್ಎಚ್ಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗವು ₹ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p><p>ನಗರದ ಆನಂದಪ್ರಭು ಕಾಶಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕರ ಅವರು 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಗೃಹಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇವರ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಆನಂದಪ್ರಭು ಅವರು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲತಿ ಗುರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ ಅವರು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಖಾತೆಯಿಂದಾದ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬೇಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಎಫ್ಎಚ್ಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಾಗಿ ₹ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ದಾವೆ ಖರ್ಚು ₹ 5 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ₹ 500 ದಂಡವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>