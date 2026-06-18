ರದ್ದಾದ ₹9 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಪತ್ತೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತದ ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಣಿಕ ಎಸ್.ಕನಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಬುಧವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಣಿಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ₹1,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಸುಮಾರು ₹9 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 270 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾಣಿಕ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಂದ ಮಾಣಿಕ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಗ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ನೋಟು ಹಾಗೂ ಒಡವೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ದಂಡದ ಭೀತಿ: ‘2016ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹1 ಸಾವಿರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕಅಂಥ ಗರಿಷ್ಠ 10 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ. ಪತ್ತೆಯಾದ ನೋಟಿನ ಮೊತ್ತದ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಪಟ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ನೋಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-764476963</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>