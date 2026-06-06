ಭಿನ್ನ ಜಾತಿ: ವಾಡಿ ಬಳಿ ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಶಹಾಬಾದ್ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನ ತೇಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ತೇಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಶಿವಪ್ಪ (23) ಎಂಬ ಯುವಕ ಹಾಗೂ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತರು.</p>.ಮಹಿಳೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ: ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು.</p><p>ಇದರಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ದೇವನ ತೇಗನೂರು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.ಆಳಂದ: ಹಳೆ ಲಾಕರ್ ಎತ್ತಲಾಗದೇ ₹6 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಳ್ಳರು!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>