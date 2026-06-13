<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನುಂಗದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ದರ ₹530 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ 4ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆ ಇದೇನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನರ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಿಕಾಸವೆಂದರೆ, ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸುವುದೇ? ವಿಕಾಸವೆಂದರೆ ಯುವಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ ಅದುವೇ? ಮೋದಿ ಅವರೇ ನೀವು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಜನರ ವಿಕಾಸವಲ್ಲ, ಜನರ ವಿನಾಶ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಜ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಿರಣಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದಮ್ಮ ಗೋಳಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಸುಜಾತಾ ಕಡಳ್ಳಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಶಶಿಕಲಾ ಕಡಗಂಚಿ, ಸಮೀನಾ ಬಾನು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಿರಣಗಿ, ತೇಜಮ್ಮ ಕವಾಲೆ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-34-989508573</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>