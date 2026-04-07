ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಇದೀಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ಸಿಗದೇ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ 13 ಬಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಶೇ90ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಪ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಪ್ಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಆಟೊ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೊ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೊ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಟೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ₹300 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೆತ್ತಿಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ಬಂದಿದೆಯಾ?' ಎಂದು ನೋಡಲು ಷೇರಿಂಗ್ ಆಟೊ ಏರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು.

'ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿತ್ಯ ₹500 ಅದರ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆಟೊ ಇಂಧನ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಟೊ ಆದಾಯವೇ ನನಗೆ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಆಟೊ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬದುಕೇ ನಿಂತಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಮನೆಯ ರೇಷನ್ಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮದೀನಾ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಶಫಿ ಮಡಕಿವಾಲೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.

'ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ₹250 ಆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ, ₹300 ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ತೆಗೆದು ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹55.50 ಇದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ದರವು ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ₹84 ಲೀಟರ್ನಂತೆ ಇಂಧನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ತಗ್ಗಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಆಟೊ ಓಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಮ್ ಅವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಥೆ. ಇಂಧನ ಮುಗಿದ ಆಟೊ ಅನ್ನು ಮೂರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ತಳ್ಳುತ್ತ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.

'ನಾನು 90 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಸದೃಢ ಮನುಷ್ಯ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟೊ ತಳ್ಳಿ–ತಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಇಂಧನ ತೀರುವ ಭಯದಿಂದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟೊದವರೂ ನನ್ನ ಆಟೊ ತಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

'ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದ