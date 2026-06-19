ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನ

<p><em>ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ರಮಣೀಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕಲರವ ಮೂಡಿದೆ. 2,500 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳ ಕಿರುಅರಣ್ಯವೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಚಿಪಿಲಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜುಳುಜುಳು ನಿನಾದ...</p>.<p>ಇದು ಕಲಬುರಗಿ–ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನದ ಚಿತ್ರಣ. 6.92 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಿರುವ ಈ ‘ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್’ ಹಸಿರು ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹20, 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹10 ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹5 ಶುಲ್ಕವಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದಿನಿಂದ 2026ರ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ತನಕದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42,606 ವೀಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 21,397 ವಯಸ್ಕರು, 5,385 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 15,812 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ₹5.74 ಲಕ್ಷ ವರಮಾನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 13ರ ತನಕ 800ರಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ?: ‘ಲಂಬಿನಿ’ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನವಿಲು, ಕರಡಿ, ಜಿಂಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಚಿರತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನ 18 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮಿಯಾವಾಕಿ’ ಎಂಬ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 42 ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳ ‘ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆ’ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚಿಟ್ಟೆ’ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟೆವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 52 ಬಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (ಪಾತರಗಿತ್ತಿ) ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೃತಕ ಕಿರುಜಲಪಾತವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹತ್ತಾರು ಆಟಿಕೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನವಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ‘ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ, 150 ಸೀಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪವಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಸಿರು ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೀರೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಐದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಿದರೂ ಹನಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಇಂಚು ನೀರು ದೊರೆಯಿತು. ಅದರ ಹನಿ–ಹನಿಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯು ಬೆಂಗಾಡನ್ನು ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆಯಾಗಿಸಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-34-1405682666</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>