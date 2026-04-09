₹8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರದ ಕಡಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಂತೇಶ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಿಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.

'ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಿಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಡಾಬಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದ್ದೆವು.

ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರೊಳಗೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಬರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಕೋರಂಟಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂಜಾಟದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ₹3 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹21,380 ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-34-24894957