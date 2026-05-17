ಮಾಡಬೂಳ ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: 'ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡಬೂಳ (ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೃಗಾಲಯ ಇದೇ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ, ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 43 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಮನರಂಜನಾ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಮೃಗಾಲಯವು ನಿಶಾಚರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಫೆಸೆಂಟ್ಗಳು, ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳು, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು, ಉಭಯಚರಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಸೇರಿ 56 ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಜೀಬ್ರಾ, ಬಬೂನ್, ಲಂಗೂರ್, ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಕಾಲ್, ಆಮೆ, ಘರಿಯಲ್, ಮೊಸಳೆ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸರೀಸೃಪಗಳಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಾಗಿ 23 ಆವರಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೃಗಾಲಯವು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳು, ಗೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>