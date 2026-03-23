‘ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರು ಶೇಷಾಂಶ ಸಂಭೂತರು. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣರು ಆಗಿದ್ದ ಯತಿವರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಣ್ವ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು' ಎಂದು ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಅಶೋಕ ಮಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಣ್ವ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ 216ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹರ್ಷಿ ಕಣ್ವರಿಂದ ಬಂದ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ, ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುದ್ಧಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮನ್ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ 108 ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣೆ ನಡೆಯಿತು. ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕುಳಗೇರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನುತ ಜೋಶಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>