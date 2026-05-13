ಮಾಡಿಯಾಳ: ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕಲಬುರಗಿ: ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 13ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಶಿರೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '13ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಯಾಳದಿಂದ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 14ರಂದು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 15ರಂದು ಮರಳಿ ಮಾಡಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುವುದು. 16ರಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 17ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಪ್ರಭುರಾಯ ರೇವಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಅವರಿಂದ ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಪುರಾಣ 9ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'16ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ 21 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ಅಮೋಘ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಕೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಅರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಇದೆ. 17ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ವಾನರಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 18ರಂದು ಭೂತಾಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಕೌಲಗಿ, ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಡಗೇರಿ, ಮಲಕಾರಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>