ದೇವಿ ತಾಳಿ, ಮುಖವಾಡ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಏಷಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಹಿಂದಿರುವ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗ ಒಡೆದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಖವಾಡ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳವು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳ್ಳ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಳವು ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನ ದಳ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೋಡೆ ಜಿಗಿದು ಬಂದಿರುವ ಕಳ್ಳನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರ್ಪಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡ್ನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿಲಕ ಒಡೆದು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ 7 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ದೇವಿಯ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ 2 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇವಿಯ ಮುಖವಾಡ ಕದ್ದು ಜಾಕೇಟ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಜೇವರ್ಗಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರು ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ತು.

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸಮೀಪದ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 180 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕಾವೇರಿ ಕಂಬಾನೋರ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.

ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಳುವು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-34-1552823817