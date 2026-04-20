ಮಾಲಗತ್ತಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಶಹಾಬಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರೋಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಐಟಿಬಿಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹10.74 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಾಗಿ ₹55 ಲಕ್ಷ, ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.36 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ₹17 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೋಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹24 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಕವಿತಾ ಸಿ., ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಾಳಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲ್ಲೂರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮನೋಹರ ರಾವೂರ, ಈಶ್ವರ ಯಾದಗಿರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಣಮೋ, ಗುಂಡು ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಾಹು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಬಸವರಾಜ ಹಾಲಿನ್, ಧೂಳಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ರಾಜು ಸಾಗರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ದಾವೂದ ಅಲಿ, ಸಂತೋಷ ಅಲಿಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-31-710771273</p>