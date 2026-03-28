ಮಾವು ಭರಪೂರ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿದ್ದ ಗಿಡ–ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು 'ಭರಪೂರ' ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾವು' ಈ ಸಲ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬಿಗೂ 'ಸಿಹಿ'ಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಅಫಜಲಪುರ, ಆಳಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 670 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್, ದಶೇರಿ, ನೀಲಂ, ಬಂಗನಪಲ್ಲಿ (ಬೆನಿಶಾನ್) ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾವಿನ ಮರ–ಗಿಡಗಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫಸಲು ನೀಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ತಲಾ 22 ಟನ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಾವರಂ, ಶಾದಿಪುರ, ಮಗದಂಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವೂ ಮಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ ತಾಂಡೂರ.

ಗರಿಗೆದರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತು ಮಾವಿನ ಭರಪೂರ ಇಳುವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏರುಗತಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಥರಗುಟ್ಟುವಂಥ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಹೂವು ಕಟ್ಟಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ0.1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ, ಗಿಡ–ಮರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಇನಾಂದಾರ್.

ಬೆಳೆಗಾರರ ಹರ್ಷ: 'ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಶೇರಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣದಷ್ಟು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ₹50 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಾವರಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಉಮಾಪತಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ನೆಲೆಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವರಾಂಪುರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೆಳೆಗಾರ ಶೇಖರ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸ