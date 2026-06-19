<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ‘ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಾಂಡೆ, ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಭಾಗದ ಯುವ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿ.ಸೈಯದ್ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೇನಿ ಅವರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅದಮ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2007ರಲ್ಲೇ ಕೆಬಿಎನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘2022ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಎಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಯಚೂರು ವಲಯದ ಆಟಗಾರರಾದ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ ಹಟ್ಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ ಹರಿಹರನ್ ಹಾಗೂ ನೀಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ತಂಡದ ಸಹಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜೀತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-34-119633338</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>