ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿ ಮಾರುತಿ ಮಾನಪಡೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ - ಶಿವಾನಂದ ಕವಲಗಿ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಬಾಲವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ನೌಕರರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಮಾನಪಡೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಕವಲಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರ, ದಿವಂಗತ ಮಾರುತಿ ಮಾನಪಡೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರೈತ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2008ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರನ್ನು ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜೈಲು, ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಈವರೆಗೆ 56,000 ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 75 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೇತನ ಜಮಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಪೋರಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾರುತಿ ಮಾನಪಡೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಹಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ–ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಳವಳಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ 25 ಜನ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಬಂಗೂರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು ಜಾಧವ್, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ ಹರಸೂರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳೆರಾಯ ದೇಸಾಯಿ, ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರೇವಪ್ಪ ಓಕುಳಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಸಿಂಗೆ, ಶೇಖಮ್ಮ ಕುರಿ, ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕವಲಗಿ, ನಾರಾಯಣ ರಂಗದಾಳ, ಸುರೇಶ್ ಕೊಳೂರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಚವಾಣ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ, ಜಲಿಲ್ ಸಾಬ್ ಮಡಕಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಮ್ಮ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಧನ್ನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭೀಮಶಾ ದಂಡುಗುಲಕರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜೈಭೀಮ್ ನಂದಿಕೂರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-34-1859520077</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>