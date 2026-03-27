ಮಟ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣಕುಮಾರ ಅವರ ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸುಧಾಕರ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ(41) ಬಂಧಿತ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ₹5,100 ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧನ: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಬರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೊನಿಯ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಟೀಕರ (46) ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನಿಂದ ₹13,400 ಮೌಲ್ಯದ 134 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>