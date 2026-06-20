ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1: ಸಚಿವ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್–1 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 8 ವರ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್, 7,700 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ(ಪಿ.ಜಿ) ಸೀಟು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಯ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿಸುವ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸ್, ಜಯದೇವ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಿಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೋಲೋಜಿ, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟಡು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಜತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ, ನಿಟಕಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ, ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ 32 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಒಬ್ಬ ಬದ್ಧತೆಯ ನಾಯಕ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೇತಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ, ಸೇಡಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ, ಮಹೇಮೂದ್ ಪಟೇಲ್, ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಮೇಘರಾಜ ರಾಠೋಡ್, ಬಾಬಣ್ಣ ಗುಲಗುಂಜಿ, ಸುನೀಲ ಕೋರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಲಗುಂಜಿ ರುದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾಂದಪಾಶಾ ಮೋಮಿನ್, ತಾಹೇರ್ ಪಟೇಲ್, ನಸೀರ್ ಹೂಸೇನ್ ಮದ್ದರಗಿ, ಸುದರ್ಶನರೆಡ್ಡಿ, ಸುಭಾನರೆಡ್ಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಈದಲಾಯಿ, ಜಗದೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಲಗುಂಜಿ, ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅಣವಾರ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಜಹೀರುದ್ದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದುರು ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸಚಿವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-31-560804102</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>