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‘ಕನೀಜ್‌ ಫಾತಿಮಾಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
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CongressPoliticsKarnatakaKalaburagiprotest
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