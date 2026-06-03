‘ಕನೀಜ್‌ ಫಾತಿಮಾಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಂಬಿಗರ ಸೇವಾ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಎನ್.ಕದ್ದರಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ಖಾನಾಪುರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮೂಲಿಮನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕದ್ದರಗಿ, ನಾಗು ಪ್ಯಾಟಿ, ಆಕಾಶ ಸಿ., ಆಕಾಶ ಕದ್ದರಗಿ, ಸತೀಶ, ನಾಗರಾಜ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಪವನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-34-1116118788</p>