ಬೆಂಗಾಡಿನ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆ ‘ಮಿಯಾವಾಕಿ’

<p><em>ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳು. ಗಾಳಿಗೆ ತೊನೆದಾಡುವ ಎಲೆಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂಪಾದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಿನಾದ. ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಸ್ಯಸಂಕುಲ. ಮಧುರ ಘಮಲು ಹರಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ. ದಟ್ಟ ಕಾನನದಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನೆರಳು ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಸಿರು...</p>.<p>ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸಸ್ಯೋದಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಮಿಯಾವಾಕಿ’ ಅರಣ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ. ಈಗ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಬೆಂಗಾಡು ನೆಲ; ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥ ಹಸುರಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ತಂಗಾಳಿ ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ, ಅರಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಬೇವು, ಬಿದಿರು, ಹಲಸು, ಹುಣಸೆಯಂಥ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿ ನಗುತಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ‘ಫಲ’ವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಸುವ ಕಸರತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತಲ್ತೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ‘ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ’. ಸಸ್ಯೋದಾನದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದ 18 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ‘ಮಿಯಾವಾಕಿ’ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಪೊದೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಎತ್ತರ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 42 ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿವೆ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಜನರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಪ್ಪುಗರಸಿನ ನೆಲದಲ್ಲೀಗ ಆಳೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳು ತೊನೆದಾಡುತ್ತಿವೆ, ಹಸಿರು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಸಂಕುಲ?:ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಗ, ಹೊನ್ನೆ, ಮಾವು, ಬೇವು, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಆಲ, ಅರಳಿ, ಆಕಾಶ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಅಂಜನಾಮರ, ಅಶೋಕ, ನೇರಳೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಬಿದಿರು, ಬನ್ನಿಗಿಡ, ಹುಣಸೆ, ಹಲಸು, ನಿಂಬೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗಿಡ, ಪಾರಿಜಾತ, ಹಲದಿಜ್ವಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಬತ್ತಲಹೂವು, ಬಾದಾಮ, ಕಣಗಿಲೆ, ಎಕ್ಕೆಗಿಡ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ, ದಾಸವಾಳ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕಗ್ಗಲಿಮರ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಪೇರಲೆ, ಸಪೋಟಾ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಬೋರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಹೊನಂಬ್ರಗಿಡ, ಕರಿಬೇವಿನಂಥ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಅವುಗಳ ನಾಟಿ, ಆರೈಕೆ–ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನ. ಬರೀ ಗಿಡ ನೆಡುವುದಾದರೆ ತೆಗ್ಗು ತೋಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಣಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡೀ ನೆಲವನ್ನು ಒಂದು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಅಗೆದು ಮಣ್ಣು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಕೊಪೀಟ್, ಗೊಬ್ಬರ, ಫಲವಾದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಯ ಐದಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ, ನಿರಂತರ ನೀರುಣಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, 30 ಪಟ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್ ಸುನೀಲಕುಮಾರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-34-722539751</p>