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ಕಲಬುರಗಿ: ದಿನಾ ಮುಗಿಲ್ ನೋಡೋದ್ ಆಗೈತಿ...

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ; ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಬರದ ಛಾಯೆ
ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:49 IST
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ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್
ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸುವಂಥ ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆಬರೆ ಹಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಆತುರ ತೋರಬಾರದು
ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಬುರಗಿ
Kalaburagi

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