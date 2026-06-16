ಕಲಬುರಗಿ: ದಿನಾ ಮುಗಿಲ್ ನೋಡೋದ್ ಆಗೈತಿ...

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ: ‘</strong>ಕೆಂಡದಂಥ ಬ್ಯಾಸಗ್ಯಾಗ್ ಭೂಮಿ ಉಳುಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೂನ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲ ಬಿತ್ತಾಕ ಮಣ್ಣ ಹದ ಆಗಿತ್. ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹೊತ್ತಾತು ಹನಿ ಮಳಿ ಬಿದ್ದಿಲ್. ಮಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾ ಮುಗಿಲ್ ನೋಡೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗೈತಿ...’</p>.<p>–ಇವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಗಿ ರೈತ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರ ನುಡಿಗಳು. ‘10 ಎಕರೆದಾಗ ಹೆಸರ ಬಿತ್ತಾಕ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ರ ತಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಸಾವಿರಾರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡೇವಿ. ಇನ್ನ್ಯಾಡ ದಿನ ಮಳಿ ಆಗ್ದಿದ್ರ ಹೆಸರು ಬಿತ್ರಿದ್ರೂ ಫಲ ಸಿಗಾಂಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಚಡಪಡಿಕೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ರೈತರು ಮಳೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಲು ‘ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೂಡಿ, ಬೆಳೆಗಳು ನಳನಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಸರದಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಗಸವೂ ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಹೊಲಗಳು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 8.90 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ 15ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ25ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈತನಕ ಬರೀ ಶೇ8ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ 30 ಎಕರೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿರುವ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರಿನ ರೈತ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣರ ಅವರಿಗೂ ಮಳೆಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆ.</p>.<p>‘60 ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವಾರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಡು 30 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿದೆವು. ಮಳೆ ಮಾಯವಾಗಿ, ಬರೀ ಮೋಡಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಟಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಬಾಡುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಇನ್ನೂ 30 ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಿದೆ. 1.50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಬೀಜ, 60 ಕೆ.ಜಿ ಉದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸುವಂಥ ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆಬರೆ ಹಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಆತುರ ತೋರಬಾರದು</blockquote><span class="attribution">ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಬುರಗಿ</span></div>.<h2> ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ </h2><p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ತುಸು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ 18 ಮಿ.ಮೀ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 33.7 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 75.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 14ರ ತನಕ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 47.9 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಬರೀ 33.9 ಮಿ.ಮೀ. ಅಂದರೆ 14 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವಾರ ಮಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<h2>- ‘ಮುಗಿಯಿತು ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿ</h2><p>’ ‘ಈಸಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ಶೇ25ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರೀ 8.55ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಈ ಸಲ 54 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಈ ತನಕ 11 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್. ‘ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಉದ್ದು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜುಲೈ ಅಂತದ ವರೆಗೂ ತೊಗರಿ ಸಜ್ಜೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನವಣೆ ಅರ್ಕ ಬರಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>