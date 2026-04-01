₹234 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನುಪಮಾ ಕಮಕನೂರ ಅವರು ₹234.34 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೇವಲಾನಿ, 2023–24, 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸದೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ತಡವಾಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಸೇವಲಾನಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಆಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಇರುವ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅನುಪಮಾ ಅವರು, 'ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 227.08 ಕೋಟಿ ವರಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹234.44 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ₹7.35 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕೊಡಿ, 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹12 ಲಕ್ಷ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನ ಸಾಲದು. ₹1 ಕೋಟಿಯನ್ನಾದರೂ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿಗಳವರೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ವರಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರದ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಇರುವ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>