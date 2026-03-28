ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯಮಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾಯಮಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ವೇತನ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಎಚ್. ವಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯಕರವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ., ಬಾಲಾಜಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರಿ, ಸುಮಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಹತ್ತರಿಕಿ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>