ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಮಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ನೀಲಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಜೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಿತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ₹ 4000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಚೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾ ಎಂಬ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯು ಅಸು ನೀಗಿರುವರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಘಟಿಸದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟನೆಯು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೇನ್ ಕೋಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಜರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಓಆರ್ಎಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಾ ಘಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಐಟಿಯು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ₹ 4000ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು ₹ 36,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ₹ 36000 ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳಿಮನಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲವಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರದ, ಚಂದಮ್ಮ, ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಹಿತ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರೆಪ್ಪ, ಕವಿತಾ, ಶರಣಮ್ಮ, ವೈಶಾಲಿ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ರಾಯಚೂರಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>