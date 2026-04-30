ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಕಲಬುರಗಿ: ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಶಹಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್, ಕಿಟ್ಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್, ಸದ್ದಾಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶೇಖ್ ಮಹಿಬೂಬ್, ಜಾವೀದ್ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹ್ಮದಗೌಸ್ ಪಾಷಾ, ಸೈಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ತಳವಾರ ಬಂಧಿತರು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಮೂರು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಬಳಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲರಾಮ್ ಚೌಕ್ನ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಹಾಡಹಗಲೇ ಮೊಹ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಈ ತಂಡಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಾಂಡೂರ, ಸೇಡಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಿಪಿಐ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ವಾಡಿ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ತಿರುಮಲೇಶ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇಣುಕಾ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಮೊಹ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳಿದ್ದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>