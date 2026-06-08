ಮೀಸಲಾತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ರಹ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘2ಬಿ’ ಮೀಸಲಾತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಸೂಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶವು ಒಕ್ಕೊರಲವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು, ‘ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ’ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಸಭಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶ’ದಲ್ಲಿ ‘2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೇನು?’ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಸುಹೈಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ರಮಣೀಯ ತವರೂರು ಎಂದರ್ಥ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು–ಧರ್ಮ–ದ್ವೇಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕದಡುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಮನಿತರು, ಶೋಷಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಘೋಷಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಘೋಷಿಸದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಚಳವಳಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಮ ಅಸ್ತ್ರ. ಈ ಅಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೇ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಹೈಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘1973ರಿಂದ 2025ರ ತನಕ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 300 ಮೆಡಿಕಲ್, 50 ಡೆಂಟಲ್, 1,700 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಶೇ4ರಿಂದ ಶೇ8ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.1988ರಿಂದ 2008ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ ಈತನಕ ಒಬ್ಬರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದ್ರೋಹವಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಜೀರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನೂರಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-1082470120</p>